В Динском районе выпал снег. Уже поступают первые жалобы

В ночь с 7 на 8 февраля в Динском районе выпал снег. Утром в «РВС» уже стали поступать жалобы на гололед от жителей станицы Динской.

«По нашим дорогам ездить невозможно, очень скользко, машины еле едут, почему не приняты меры? Неужели нельзя посыпать песком дороги? У нас на улице Комсомольской прям каток», - написал один из подписчиков.

«Как работают дорожные службы, гололед по всем улицам кроме Красной», - пишет другой местный житель.

Мы связались с главой администрации Динского сельского поселения Виталием Литвиновым. Он рассказал, что техника работает с 5.30 часов. Уже проведены работы на улицах Красной, Коммунальной, Комсомольской, Октябрьской, и до сих пор продолжается посыпка песко-солевой смесью.



