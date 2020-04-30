В Динском районе выявлен новый заболевший COVID. Ситуация на 30.04

За прошедшие сутки еще трое жителей Динского района направлены в стационарные отделения.

Один пациент с положительным лабораторным подтверждением инфицирования COVID-19 – в краевую больницу № 2.

Двое членов семьи заболевшего с подозрением на инфицирование – в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ.

«Все лица, контактировавшие с заболевшим, установлены. Проводится наблюдение», – сообщили медики.

Еще в двух сельских поселениях завершены контрольные мероприятия, которые проводились в связи с выявлением случаев инфицирования жителей населенных пунктов. Медицинскими работниками все необходимые действия были проведены. Новых инфицированных в очагах не выявлено.

«Всего под нашим наблюдением на 30 апреля находятся 109 человек, из которых 9 взяты впервые. Сегодня мы наблюдаем за двадцатью людьми, контактировавшими с заболевшими, и 89-ю гражданами, прибывшими на территорию района», – сообщили в ЦРБ.