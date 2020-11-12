В Динском районе за 10 месяцев 178 ДТП: 12 погибших и 241 раненных

В администрации Динского района прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Вопросы на повестке дня:

подготовка дорог к зимнему периоду,

эксплуатация состояния освещения на дорогах,

безопасность дорожного движения на железнодорожных переездах,

профилактика перевозок детей.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на заседании были подведены итоги состояния аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, обсудили меры, которые принимаются для их снижения.

Старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Антон Лукин, озвучил статистику за прошедшие 10 месяцев 2020 года. За этот период зарегистрировано 178 ДТП, при которых 12 человек погибло и 241 получил ранения.

В результате принимаемых мер количество ДТП по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,1 %, количество погибших уменьшилось на 30 %, количество пострадавших – на 9,3 %.

"Госавтоинспекция совместно с районной администрацией и администрациями сельских поселений продолжат работу по снижению и недопущению роста аварийности на территории Динского района", – подытожила пресс-служба районной администрации.