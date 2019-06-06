В Динском районе за 2 недели произошло 67 ДТП

С 23 мая по 4 июня 2019 года на территории Динского района произошло 67 ДТП. Одно из них с пострадавшим.

26 мая в 20.00 в станице Новотитаровской произошло столкновение двух автомобилей. Водитель авто "Хонда" двигался по улице Выгонной в сторону Красноармейской. На перекрестке, где главная дорога уходит направо, он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Киа", который приближался справа. В результате ДТП водитель "Киа" получил телесные повреждения.

"Будьте внимательнее на дорогах, не подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности", - призывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.