В Динском районе за неделю на двоих детей напали собаки

О двух случаях из разных поселений нам сообщили родители детей.

Первый произошел 8 июня примерно в 17.10 на улице Набережной поселка Зарождение.

«Моя 10-летняя дочь ехала на велосипеде, как вдруг к ней подбежали две собаки породы коккер-спаниель, она упала с велосипеда, и в этот момент одна из собак укусила ее за левую ногу. Ребенок очень испугался, на ее крик выбежали две женщины. Спасибо им большое за то, что они помогли моей дочери дойти домой, так как на тот момент я и муж были на работе. По звонку мы приехали сразу домой и отвезли дочь в районную ЦРБ, где ей и оказали медпомощь», – рассказала мама девочки.





Родители написали заявление в полицию, по их словам, в ведомстве им сообщили, что хозяину собаки грозит только штраф. Семья знает владельца и связалась с ним.

«Он сначала отрицал, что это его собаки, но потом признал, даже предлагал ребенку купить подарок какой-нибудь. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что сейчас лето, дети чаще проводят время на улице, а значит, надо следить за своими питомцами, чтобы они не выходили за двор», – призвала мама.

Она не хочет, чтобы ситуация прошла бесследно. «Ребенку было больно от укуса агрессивной собаки, еще и каждые 3 дня нужно ездить и колоть уколы от бешенства», – добавила мать девочки.

Второй случай произошел на дачах «Труд» 11 июня. На девочку напали бродячии псы, родители сразу после этого отвезли ребенка в больницу.

В пресс-службе ОМВД по Динскому району сообщили, что в данный момент по фактам проводится проверка.

Напомним, в конце мая мы писали о нападении собак на мальчика в Нововеличковской. Тогда в администрации Динского района проблему прокомментировали следующим образом.

Деньги на отлов безнадзорных животных выделяются из краевого бюджета. Пока в район они не поступили. Ориентировочно их ожидают во втором квартале. На 15 июня известно, что до сих пор ситуация не изменилась.