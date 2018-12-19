В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии

В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии
Фото: politeka.net

В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии

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7 дней назад АрестГазета РВСДинской районНовостиПедофилСледственный комитет по Динскому району

В Динском районе арестовали человека, которого подозревают в педофилии по отношению к двум детям.

С 2012 по 2015 год некий мужчина 1969 года рода рождения, будучи другом семьи, совершал «иные действия сексуального характера» над малолетней девочкой, понимая, что ребенок этого не осознает.

Этот же человек в период с 2012 по 2013 год совершал те же противозаконные действия по отношению к другой малолетней пострадавшей.

Узнав об этом, родители написали заявление в СУ СК РФ по Динскому району. В ходе проверки факты, указанные в заявлении, подтвердились. Возбуждено уголовное дело (п. Б ч. 4 ст. 132 УК РФ) по двум преступлениям.

«В ходе предварительного следствия подозреваемый был задержан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – прокомментировал старший следователь СО по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.

Арестованному грозит от 12 до 20 лет за каждое преступление.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 7 дней назад

Допрыгался брунет! Как будто баб ему мало! Или просят дорого, а денюх тю-тю

Кому-то эта фраза
Покажется пошла,
Но молодость как фаза
Развития прошла.

Беспечные подруги
Давно минувших дней
Уже не столь упруги,
Чтоб не сказать сильней.

А те, что им на смену
Успели подрасти,
Такую ломят цену,
Что господи прости.

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-1
Че
Че 7 дней назад

В общую хату ублюдка

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-1
7
7 6 дней назад

На кол ублюдка

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4
Люсик
Люсик 6 дней назад

Вечные проклятия таким нелюдям!

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0
Евген
Евген 6 дней назад

Когда уже таких кастрировать начнут

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1
Евген
Евген 6 дней назад

Когда уже таких кастрировать начнут

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0
Иван
Иван 6 дней назад

Не кастрировать надо, а смертную казнь как в китае

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4
Юля
Юля 6 дней назад

Прежде чем судить человека нужно это доказать,так что закройте рты свои.

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-2
Проша
Проша Юля 4 дня назад

У вас какая-то неведомая для всех информация? Поделитесь...

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1
Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 дня назад

Ух, сколько визгу-то...Интересно, каким образом будет доказываться вина человека в этом, учитывая что прошло столько времени?Линчеватели селюкские взбудоражены, но ответить на этот вопрос не смогут, верно?..

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-1
Андрей
Андрей Проша 19 часов назад

Тебя эта информация не должна волновать понял ?!!!! За своей метлой следить надо !!!! Никого тут несобираются выставлять педофилом!!!

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0
Андрей
Андрей 19 часов назад

Этот человек не в чем не виновен !!!!
У людей шутки такие ,из-за таких шуток человека посадили !!!!вот и все !!!!! Я думаю это не останется без наказанно

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0