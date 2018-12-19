В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии

В Динском районе арестовали человека, которого подозревают в педофилии по отношению к двум детям.

С 2012 по 2015 год некий мужчина 1969 года рода рождения, будучи другом семьи, совершал «иные действия сексуального характера» над малолетней девочкой, понимая, что ребенок этого не осознает.

Этот же человек в период с 2012 по 2013 год совершал те же противозаконные действия по отношению к другой малолетней пострадавшей.

Узнав об этом, родители написали заявление в СУ СК РФ по Динскому району. В ходе проверки факты, указанные в заявлении, подтвердились. Возбуждено уголовное дело (п. Б ч. 4 ст. 132 УК РФ) по двум преступлениям.

«В ходе предварительного следствия подозреваемый был задержан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – прокомментировал старший следователь СО по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.

Арестованному грозит от 12 до 20 лет за каждое преступление.