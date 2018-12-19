В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии
В Динском районе арестовали человека, которого подозревают в педофилии по отношению к двум детям.
С 2012 по 2015 год некий мужчина 1969 года рода рождения, будучи другом семьи, совершал «иные действия сексуального характера» над малолетней девочкой, понимая, что ребенок этого не осознает.
Этот же человек в период с 2012 по 2013 год совершал те же противозаконные действия по отношению к другой малолетней пострадавшей.
Узнав об этом, родители написали заявление в СУ СК РФ по Динскому району. В ходе проверки факты, указанные в заявлении, подтвердились. Возбуждено уголовное дело (п. Б ч. 4 ст. 132 УК РФ) по двум преступлениям.
«В ходе предварительного следствия подозреваемый был задержан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – прокомментировал старший следователь СО по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.
Арестованному грозит от 12 до 20 лет за каждое преступление.
Комментарии
Допрыгался брунет! Как будто баб ему мало! Или просят дорого, а денюх тю-тю
Кому-то эта фраза
Покажется пошла,
Но молодость как фаза
Развития прошла.
Беспечные подруги
Давно минувших дней
Уже не столь упруги,
Чтоб не сказать сильней.
А те, что им на смену
Успели подрасти,
Такую ломят цену,
Что господи прости.
В общую хату ублюдка
На кол ублюдка
Вечные проклятия таким нелюдям!
Когда уже таких кастрировать начнут
Когда уже таких кастрировать начнут
Не кастрировать надо, а смертную казнь как в китае
Прежде чем судить человека нужно это доказать,так что закройте рты свои.
У вас какая-то неведомая для всех информация? Поделитесь...
Ух, сколько визгу-то...Интересно, каким образом будет доказываться вина человека в этом, учитывая что прошло столько времени?Линчеватели селюкские взбудоражены, но ответить на этот вопрос не смогут, верно?..
Тебя эта информация не должна волновать понял ?!!!! За своей метлой следить надо !!!! Никого тут несобираются выставлять педофилом!!!
Этот человек не в чем не виновен !!!!
У людей шутки такие ,из-за таких шуток человека посадили !!!!вот и все !!!!! Я думаю это не останется без наказанно