В Динском районе задержали подозреваемых в серии краж

В дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району с заявлением о хищении денег и ювелирных украшений из частного дома обратилась местная жительница. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Проверяя поступившую оперативную информацию, полицейские установили причастность к совершению преступления двоих жителей города Краснодара, 26 и 27 лет.

Правоохранители остановили автомобиль предполагаемых злоумышленников в станице Новотитаровской. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе дальнейшей проверки установлена причастность задержанных еще к 10 фактам противоправной деятельности, совершенным на территории Динского района и города Краснодара. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

Часть похищенных золотых украшений полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении задержанных следственным отделом ОМВД России по Динскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Максимальное наказание, которое могут понести виновные — лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.