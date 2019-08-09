В Динском районе зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила

На этой недели по Сети началась рассылка странного письма от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю на имя мэра Краснодара Евгения Первышова. В нем говорится о регистрации 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Во всех случаях больные отмечают укус комаров по месту жительства.

Распоряжений от мэрии не поступало, однако спустя некоторые время на сайте Роспотребнадзора был выпущен пресс-релиз, где подтверждается эта информация. Упоминается, что «за истекший период 2019 года зарегистрировано 7 случаев данного заболевания, в том числе 2 завозных из других субъектов Российской Федерации». Далее идет общая информация по профилактике заболевания и его классификаций.

Как стало известно «РВС», 22 июля в поликлинику Динской обратился житель станицы с высокой температурой. После обследований был выявлен диагноз ЛЗН, после чего 24 июля он был доставлен в краевую инфекционную больницу в реанимацию, сообщает инфекционист Динской ЦРБ Светлана Лебедева.