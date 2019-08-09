В Динском районе зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила
На этой недели по Сети началась рассылка странного письма от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю на имя мэра Краснодара Евгения Первышова. В нем говорится о регистрации 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Во всех случаях больные отмечают укус комаров по месту жительства.
Распоряжений от мэрии не поступало, однако спустя некоторые время на сайте Роспотребнадзора был выпущен пресс-релиз, где подтверждается эта информация. Упоминается, что «за истекший период 2019 года зарегистрировано 7 случаев данного заболевания, в том числе 2 завозных из других субъектов Российской Федерации». Далее идет общая информация по профилактике заболевания и его классификаций.
Как стало известно «РВС», 22 июля в поликлинику Динской обратился житель станицы с высокой температурой. После обследований был выявлен диагноз ЛЗН, после чего 24 июля он был доставлен в краевую инфекционную больницу в реанимацию, сообщает инфекционист Динской ЦРБ Светлана Лебедева.
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях - с поражением ЦНС.
Возбудитель инфекции - вирус Западного Нила (ВЗН) относится к семейству Flaviviridae. По современным представлениям вирус ЗН является самым широко распространенным флавивирусом. В России ареал вируса ЗН охватывает территории юга ее европейской части, регионы Сибири и Дальнего Востока.
Основные переносчики инфекции — птицы и грызуны. Их кровью питаются комары, аргасовые и иксодовые клещи — именно эти насекомые представляют опасность людям. Инфицированный человек для других не опасен.
Особых симптомов у этой заразы нет. ЛЗН можно спутать с обычным гриппом. Однако отмечают повышенную температуру, лихорадочное состояние, головную боль, тошноту с рвотой, появление сыпи на теле и увеличение лимфаузлов. Рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу с подобными симптомами, даже если вы думаете, что просто простудились — лучше перестраховаться.
Специальной вакцины от лихорадки нет. Поэтому рекомендуется неспецифическая профилактика с помощью комплекса методов и средств дезинсекции и индивидуальной защиты. Травите комаров, пользуйтесь специальными спреями для тела.
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