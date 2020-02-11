В Динском районе зафиксирована массовая гибель птиц

В редакцию “РВС” поступила информация о том, что на территории одного из агрохолдингов Динского района выявлена массовая гибель птиц.

По предварительным данным, найдено около 1500 мертвых пернатых.

Журналист “РВС” обратилась в управление сельского хозяйства Динского района.

Там прокомментировали, что такая проблема сегодня, 11 февраля, действительно возникла. Сейчас все подробности выясняются, для этого задействованы все необходимые службы.

Журналисты продолжают следить за этой темой.