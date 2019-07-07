В Динском районе загорелся мусоровоз

7 июля на хуторе Карла-Маркса в Динском районе загорелось содержимое мусороуборочной машины. О происшествии в "РВС" сообщили очевидцы.

- Мусороуборочная машина ехала по улице Белевцы. Водитель остановился у магазина и зашел туда за покупками. В это время продавец заметила, что из кузова машины идет дым. Водитель вернулся к машине, высыпал содержимое у дороги и вызвал пожарных. Пока приехали пожарные, мусор разгорелся, так что тушить им пришлось полыхавший костер.

Как только огонь был потушен, и пожарные, и мусороуборочный автомобиль уехали. На месте осталась сгоревшая куча мусора. Нам пообещали, что в понедельник приедет трактор и уберет ее.





В эти новости о пожарах и возгораниях в Краснодарском крае не редкость. 4 и 5 июля в краевой солице случилось три крупных пожара. Утром 4 июля загорелся склад с шинами на улице Кореновской. Полжар на площади 1200 кв. м. тушили более 12 часов.

В этот же день в полдень начался пожар на улице Мира: загорелась крыша многоквартирного дома.

В ночь с 4 на 5 июля загорелся многоквартирный дом на ул. Коммунаров.

В соцсетях "РВС" опубликовано видео очевидцев пожара в поле. По дороге между Белореченском и Курганинском в поле загорелся комбайн.

Как сообщает краевая администрация, во многих районах Кубани введен самый высокий, 5-й класс пожароопасности.

На совещании в администрации края губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в ближайшие три года в крае будет создано дополнительно 12 пожарных частей. Сейчас их 35.



Из краевого бюджета на это предусмотрено 400 млн рублей. Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Экология» выделено около 50 млн рублей на приобретение пожарной техники.



