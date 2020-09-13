В районе завершились выборы. Известна предварительная явка

В районе завершились выборы. Известна предварительная явка
Фото: администрация Динского района

В районе завершились выборы. Известна предварительная явка

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15 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

В Динском районе на 19.30 часов 13 сентября проголосовало 72% избирателей. 

57% избирателей отдали голоса досрочно, 11 и 12 сентября. 

По данным ТИК Динская, на 19.30 часов 13 сентября приняло участие в голосовании 16400 избирателей или 15,3%. 

Всего с учетом данных по досрочному голосованию приняло участие в голосовании 72% избирателей от числа граждан, включенных в список избирателей.

В 20.00 по московскому времени все 58 избирательных участков Динского района (57 основных и 1 временный) закрылись. 

Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. 

Уже скоро узнаем результаты. 

Напомним, в Динском районе сегодня, 13 сентября, прошли две избирательные кампании. Жители голосовали за губернатора Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования 4 созыва. 

Комментарии

Гражданин
Гражданин 2 часа назад

Не менее 50% из тех 57, что предварительно, голимые вбросы, к гадалке не ходи.
Вот вам и бешенные проценты за власть.
А потом у тех баб, чьими руками это творят, проблемы в семье, с детьми, со здоровьем. Бог не фраер, всё видит.

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