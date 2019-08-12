В Динском роддоме идет ремонт

В палатах на втором этаже родильного отделения районной больницы проходит ремонт.

Как рассказала «РВС» заместитель главного врача Галина Мадгазина, запланирован он в 8 палатах и 1 процедурной.

Уже завершены работы в 5 палатах — там заменены окна, оштукатурены и покрашены стены, уложен ламинат и линолеум. В четырех палатах ремонт продолжается.

До 20 августа все работы планируется завершить.

Фото: аккаунт Эдуарда Асланян в Инстаграме.

Напомним, в «РВС» не единожды поступали жалобы о плачевном состоянии палат. Роженицы жаловались на плохие условия, жару и отсутствие москитных сеток.

Тогда главный врач предполагал, что в этом году никаких ремонтов в роддоме не планируется.

Говорилось о том, что там нужно делать капитальный ремонт. Для этого на 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации.

А сам капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций планировался на 2021 год.