В Динской 19 февраля могут отключить свет на некоторых улицах

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей на улицах:

улица Шевченко,

улица Коммунальная,

улица Луначарского,

переулок Земнухова,

переулок Московский.

Время: с 8 до 17 часов.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).