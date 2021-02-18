В Динской 19 февраля могут отключить свет на некоторых улицах

В Динской 19 февраля могут отключить свет на некоторых улицах

В Динской 19 февраля могут отключить свет на некоторых улицах

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5 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОтключение света в Динской

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей на улицах: 

  • улица Шевченко,
  • улица Коммунальная,
  • улица Луначарского,
  • переулок Земнухова,
  • переулок Московский.

Время: с 8 до 17 часов. 

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф). 

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