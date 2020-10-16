В Динской 23-летний водитель

14 октября в инстаграме нам прислали много фотографий одной аварии в Динской.

В версия очевидцев следующая.

Произошло это около 17.15 на углу Красной и Революционной. Как сообщают свидетели, водитель Hyundai Accent двигался со стороны военкомата, не справился с управлением и "улетел" в канал.

Они рассказывают, что водитель выбрался из автомобиля сам. При этом был босой. Голова его была в крови.

Как отмечают динчане, буквально сегодня с места аварии убрали бетонные плиты, выполнявшие роль отбойника.

В комментариях в социальных сетях под публикацией об аварии пишут, что водитель покинул место ДТП.

Сегодня, 16 октября, стала известна официальная версия от ГИБДД.

14 октября в 17 часов в Динской на участке дороги (улицы) Садовая водитель, управляя авто Хендай Акцент, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадавших нет.

В ведомстве дополнили, что водителю 23 года, как скрывшийся с места ДТП он не числится.

В Госавтоинспекции рассказали о еще одной аварии в тот день.

Примерно в 13:30 на автодороге «Динская – Агроном» водитель, управляя автомобилем «БИД F3», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с «Шевроле Авео».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Шевроле Авео», у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

“Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки”, – призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.