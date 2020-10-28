Фото: autopravilo.ru
В Динской 5 ноября некоторые участки дорог станут односторонними
В Динской на некоторых улицах меняется схема дорожного движения:
- ул. Красноармейская (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Чапаева),
- ул. Пролетарская (одностороннее движение от ул. Красной до ул. Комсомольской),
- ул. Советская (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Чапаева),
- ул. Луначарского (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Красной),
- ул. Чапаева (одностороннее движение от ул. Красноармейской до ул. Шевченко).
Изменения вступают в силу с 5 ноября этого года.
Администрация Динского сельского поселения призывает быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Комментарии
День жестянщика обеспечен.
О,менты попасутся!!