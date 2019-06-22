В Динской алабай напал на трехлетнего мальчика

21 июня, около 22.00 в дачном товариществе "Труд" произошло ЧП. На трехлетнего мальчика напал алабай и травмировал его лицевую часть - щеки и левый глаз. По словам родителей, ребенок случайно наехал на велосипеде на домашнюю собаку, от чего та набросилась на него. Отмечается, что собака была дрессирована, ребенку позволяли подходить к ней, животное не проявляло агрессии и ранее подобных инцидентов не было.

Мальчика в срочном порядке доставили в Динскую ЦРБ, где ребенку оказали первичную помощь - обработка ран, наложили швы и провели вакцинацию для профилактики бешенства. После пострадавшего малыша ночью отправили в детскую краевую больницу, в отдел глазной хирургии, где была проведена операция. Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное.

В Динской ЦРБ напоминают о проведении профилактических бесед с детьми по поводу детского травматизма, в частности, с домашними животными - какой бы не был умный пёс и как бы он не относился к ребенку и взрослому человеку, всегда нужно соблюдать меры предосторожности при контакте с домашними животными.