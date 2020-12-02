В Динской бабушка лишилась крыши над головой из-за пожара

В воскресенье, 29 ноября, в станице Динской было возгорание жилого дома на улице Советской.

Соседи услышали около девяти вечера треск. Сначала подумали, салют. Но спустя уже мгновение выглянули и увидели, как горит соседний дом. Сразу вызвали пожарнных. Как сообщает пожарно-спасательный гарнизон Динской, вызов поступил в 20.29, три пожарные машины выехали в 20.30, прибыли в 20.32. Пожар ликвидировали в 20.50. Жертв нет. Женщина успела выйти на улицу.

Соседи сказали, что сейчас она ночует у них или ездит к знакомым.

После пожара сотрудники администрации сельского поселения вместе с центром социального обслуживания населения (ранее «Добродея») выехали на место происшествия.

Пострадавшей предложили помощь в виде места в отделении временного проживания.

«Это учреждение обеспечивает местожительство на срок до 6 месяцев, питание, медицинскую помощь, одежду, обувь. Условия очень хорошие», – сказали сотрудники соцслужбы центра.

Бабушка еще думает, положительного ответа пока нет.