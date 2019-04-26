В Динской бездомная собака напала на женщину

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Динской Екатерина. Она рассказала, что по улице Кочетинской бегает бездомная собака. Возле дома она напала на мать обратившейся. У женщины осталась гематома на ноге.

Екатерина хочет узнать, что делать в такой ситуации?

В администрации Динского сельского поселения журналисту рассказали, что в апреле 2019 года был произведен отлов 13 особей безнадзорных животных. Еще порядка 30 будет отловлено в мае.

Граждане могут оставить заявку в отделе ЖКХ администрации поселения, написав заявление лично либо же позвонив по номеру 8 (86162) 6-56-85.

В случае наличия средств отлов будет произведен по запланированному графику. Или же заявки будут переданы в администрацию района для дальнейшего применения мер.

В чрезвычайной ситуации, если бездомные животные угрожают жизни или здоровью, следует вызвать полицию.