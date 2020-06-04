В Динской благоустроят кладбище. Что в планах?

В Динской прошло выездное совещание по благоустройству кладбища под председательством заместителя главы администрации Динского района Юрия Савенко.

В нем приняли участие представители администрации Динского сельского поселения, МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», проектной и подрядной организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 1 июня. На кладбище до 31 августа планируют огородить и озеленить территорию, устроить бетонные дорожки, провести наружное освещение, обустроить площадки для сбора мусора и парковку на 270 мест, а также установить модульный туалет.