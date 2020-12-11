В Динской благоустроят территорию бывшего пляжа





Об этом стало известно сегодня, 11 декабря, в официальном аккаунте администрации поселения.

На объекте уже побывали руководитель проектной организации ООО "Юг-ПИ" Александр Сусла и главный архитектор Динского района Дмитрий Раков. Вместе с главой Виталием Литвиновым они обсудили рабочие вопросы.

В будущем здесь будут пешеходные дорожки, освещение, зеленые насаждения, детская игровая площадка, спортивный воркаут, лавочки, урны и перильное ограждение.

Дизайн-проект вынесут на обсуждение среди населения Динской. Администрация призывает принять в нем участие.

Благоустраиваться территория будет в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды".



