В Динской чествовали лучших выпускников района (фото)

24 июня на фонтанной площади станицы Динской прошло торжественное награждение медалями за особые успехи в учении лучших выпускников со всего района. Школьников поприветствовал заместитель главы района Юрий Клесов, который также вручил благодарности и золотые медали 65 выпускникам.

В 2019 году на едином государственном экзамене шесть человек добились наивысшего результата, набрав 100 баллов по различным предметам. Их наградил благодарностями и специальными подарками глава Динского района Евгений Пергун. Поздравляли медалистов также председатель Совета муниципального образования Юрий Ильченко и начальник управления образования Марина Ежкова. Награждали не только отличников, но и ребят, которые демонстрировали свой талант и ум в различных олимпиадах и соревнованиях. В этом году 20 выпускников отметили благодарностями главы района.

Ответное слово взяли медалисты АОУ СОШ № 4 станицы Динской. Они поблагодарили своих наставников, родителей и администрацию за долгие годы упорной работы и заботы о них. В конце мероприятия прошел флэшмоб со всеми собравшимися выпускниками.