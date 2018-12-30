В Динской из-за порыва в ливневке затапливает улицу

В редакцию «РВС» поступает масса обращений жителей о том, что в Динской по улице Октябрьской на пересечении с Линейной из-под земли бьет вода.

«У нас здесь настоящее море образовалось! Вода бьет из-под земли фонтаном, разливается по дороге, боимся, что зайдет во дворы. Проехать невозможно, пройти и вовсе нереально». Дождливая погода усугубляет ситуацию — вода идет сплошным потоком.

Как удалось узнать «РВС», дело скорее всего в порыве на ливневой канализации. Предположительно он образовался там пару лет назад, когда на месте работали газовики.

29 декабря нам сообщили, что на месте работает спецтехника, откачивающая воду. Только после этого можно будет установить точную причину водного коллапса и, соответственно, устранить.





