В Динской молодые люди похитили куст хризантем с клумбы

И вновь в Динской орудуют расхитители клумб. В прошлый раз нам присылали видео, на котором женщина под покровом ночи срезала чужие розы.

В этот раз двое молодых людей унесли куст хризантем с клумбы у дома на ул. 70 лет Октября. Но, правда, дело было среди бела дня, в 16.30.

Видео с камер наблюдения прислали хозяева дома, у которого подверглась нападению клумба. "Сегодня растения, завтра и дом выставят", - прокомментировали динчане ролик.