В Динской мужчина умер в ЦРБ через несколько дней после задержания

В Динском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя станицы Динской Анатолия Танцырева после его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Случилось все летом 2019 года. 30 июля мужчину задержали возле своего дома за административное правонарушение - нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а затем доставили в ОМВД России по Динскому району.

На следующий день около 10.30 утра Анатолию резко стало плохо прямо в отделении. Он упал, ударившись головой, и потерял сознание. Полицейские вызвали скорую помощь, сами пытались привести его в чувство. Все происходящие видно на записи с камер видеонаблюдения.

После этого мужчину госпитализировали в реанимацию Динской ЦРБ.

Но 13 августа он умер, так и не приходя в сознание.

Как сообщает комитет против пыток, ссылаясь на заключение эксперта от 13 сентября 2019 года, причиной смерти Анатолия Танцырева стало: «кровоизлияние под твердую оболочку головного мозга, осложнившееся сдавлением вещества головного мозга и субдуральной гематомой, что непосредственно привело к его смерти. Давность кровоизлияния около 2-3 недель на момент наступления смерти. Ввиду давности и обширности кровоизлияния, отсутствия выраженных повреждений, определить механизм его образования (является ли это результат травмы или заболевание) не представилось возможным. При экспертизе трупа обнаружено повреждение в виде ссадины затылочной области слева и ссадины затылочной области справа, которые образовались от тангенциального воздействия тупого твёрдого предмета в результате удара или падения, и ударе о таковой в срок 2-3 недель на момент наступления смерти».

Как рассказала журналисту “РВС” мать погибшего Людмила Танцырева, еще 1 августа она обратилась в Следственный отдел по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю, чтобы возбудили уголовное дело. Женщина объяснила, что еще в больнице она увидела на голове сына травму, как она считает, от удара тупым твердым предметом: “были видны четыре симметричные точки от удара. Две раны на голове и шов от трепанации черепа. Помню как сейчас”. Она уверена, что ее сын умер от побоев, которые ему нанесли в отделении полиции.

Но в Следственном комитете ей трижды отказывали в возбуждении уголовного дела.

13 августа 2019 года Людмила Танцырева обратилась в краснодарское отделение Комитета против пыток за юридической помощью.

Затем она вместе со своими правозащитниками побывала на личном приеме у заместителя руководителя краевого следственного управления Сергея Солнцева.

После этого 15 января 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Пока рано делать какие-либо выводы. Сейчас мы ожидаем результатов комиссионной судебно-медицинской экспертизы, поскольку предыдущая была проведена поверхностно и не содержала ответы на ряд вопросов, поставленных следствием перед экспертами. Рассчитываем, что она даст ответы на вопросы о характере повреждений Анатолия и причинах, по которым они могли возникнуть», - считает юрист Комитета против пыток Анна Коцарева, представляющая интересы Людмилы Танцыревой.

Мать погибшего намерена добиться справедливости. “Я буду обращаться во все инстанции. Понимаю, что это сына мне не вернет, но правда восторжествует”, - рассказала журналисту “РВС” женщина.

Кроме того, ситуацию прокомментировал и следователь Следственного отдела по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Александр Марков: “По данному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будут установлены объективные обстоятельства произошедшего и смерти Анатолия Танцырева”.







