В Динской на остановках стали замечать онаниста

По сообщениям девушки подозрительный мужчина появляется в районе ударника и школы №3 уже не первый день. Она отметила, что незнакомец предпочитает заниматься самоудовлетворением на остановках.

“Мне очень неловко это писать, но многие ребята могут это доказать, видели сами, есть фото, но на нем не видно лица”, -подытожила она.

Мы передали данные в полицию для проверки.

Напомним, мы уже писали о подобных случаях в других районах станицы несколько лет назад. Одного онаниста замечали в микрорайоне Солнечном другого - на пересечении улиц Октябрьской и Шеченко.