В Динской на пешеходном переходе сбили человека

Вчера, 18 ноября, в 18.20 в Динской произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигался со стороны ул. Красной в сторону ул. Береговой. Он не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу по пешеходному переходу, перед тем как пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности своих действий! В темное время суток носите на одежде светоотражающие элементы», – обратился заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Напомним, в этот же день на трассе «Новотитаровская – Калининская» водитель «Ниссана» сбил сразу двух пешеходов.