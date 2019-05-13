В Динской начали бороться с клещами
Стало известно, что с 13 по 17 мая в Комсомольском парке станицы Динской будет проводиться обработка территории против клещей. Об этом сообщает администрация Динского сельского поселения.
Уважаемые жители и гости районного центра – станицы Динской!
С 13 по 17 мая при благоприятных погодных условиях будет проводиться противоклещевая обработка территории Комсомольского парка.
Во время проведения дезинфекции и в течение 6 часов после нее посещение парка запрещается! Проход по территории будет закрыт.
Просьба соблюдать меры предосторожности!
Дополнительная информация о проведении профилактических мероприятий будет размещена на официальном интернет-портале Динского сельского поселения www.dinskoeposelenie.ru и в официальных интернет-сообществах социальных сетей.
Стоит сказать, что сезон обработки парковых зон и дворов от клещей на Кубани в самом разгаре. В Новотитаровской центральный парк обработали две недели назад, в Нововеличковской работы были проведены еще в конце апреля, до начала майских праздников. В Васюринской, Пластуновской, Старомышастовской и Первореченском обработка ещё предстоит, ориентировочно с середины этой недели до 1 июня.
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