В Динской начали бороться с клещами

Стоит сказать, что сезон обработки парковых зон и дворов от клещей на Кубани в самом разгаре. В Новотитаровской центральный парк обработали две недели назад, в Нововеличковской работы были проведены еще в конце апреля, до начала майских праздников. В Васюринской, Пластуновской, Старомышастовской и Первореченском обработка ещё предстоит, ориентировочно с середины этой недели до 1 июня.