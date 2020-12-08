Сегодня, 8 декабря, на фонтанной площади в Динской начали устанавливать главную новогоднюю елку района. В данный момент собирают каркас. Совсем скоро появятся и украшения. В планах до 18 декабря ее поставить и украсить. Елка будет прежняя, проверенная временем и "восторженными" откликами динчан.

На Главной городской площади Краснодара уже установили елку, сделали это 6 декабря. Ведутся работы по украшению.

Как сообщают "Аргументы Недели", в этом году над дизайном главной елки в Краснодаре работает предприниматель и местный блогер Александр Кравченко. Ранее он говорил о том, что сможет украсить елку не хуже администрации.