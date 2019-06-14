В Динской наградили лучших медиков района

В Динской наградили лучших медиков района

В Динской наградили лучших медиков района

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4 часа назад День медикаДинскаяДинской районМедицинские работникиЦРБ Динской

Ежегодно в каждое третье воскресенье июня в России празднуется день медицинского работника. Динской район не стал исключением. В районном Доме Культуры станицы Динской состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику медработников.

В зале ДК собрался медицинский персонал большинства больниц и поликлиник Динского района. Для поздравления и награждения работников здравоохранения Динского района на сцену пригласили заместитель главы Динского района Владими Зыба, главный врач ЦРБ Эдуард Асланян, руководитель профсоюза медработников Людмила Шапурова и председатель Совета муниципального образования Динской район Юрий Ильченко. После поздравлений и слов благодарности выдающиеся медики Динского района были награждены почетными грамотами.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

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