В Динской найдены останки 22 солдат (видео)

15 декабря раскопки были завершены. Длились они в течение 4 дней. В первый – только полдня, снимали самый толстый слой земли, чтобы подобраться поближе к останкам. В остальные – с утра до вечера.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 8 декабря около стадиона в Динской представители краевой поисковой организации «Краеведческий отряд «Поиск» из станицы Васюринской обнаружили останки солдат, погибших в военные годы.

В последний день работ на месте побывала и журналист «РВС». Как это было, читайте и смотрите далее.

Между стадионом и спортплощадкой вырыли яму глубиной 2,5 метра. Место огородили сигнальной лентой – здесь уже с самого утра 15 декабря на холоде работали поисковики.

Лопаты, металлоискатель, ведра, щетки, вода, планшеты (полотна, на которые раскладывают останки) – все активно применялось, видно, что на месте трудятся профессионалы. Были они здесь весь день, пока не стемнело.

Как рассказала член отряда «Поиск» Ирина Конева, на прошлой неделе руководителю Владимиру Балову из отдела молодежи поступил звонок.

Сообщили, что при проведении строительных работ нашли что-то похожее на человеческие останки. Те сразу выехали на экстренную эксгумацию. По сопутствующим артефактам стало понятно, что под землей находятся костные останки советских солдат. На данный факт указывали их личные вещи: пуговицы, подошвы от сапог, перочинный нож, патроны от винтовки Мосина, люверсы плащ-палаток, часть гимнастерки и другое.

Все это очищалось, чтобы исследовать предметы на возможные клейма, которые могли бы подсказать, какому именно солдату принадлежат эти вещи. Однако, как выяснилось позже, подписей на них не оказалось.

В этических целях снимать на видео и фотографировать скелеты запрещено, но, кроме них, найдено много интересных деталей. Например, большая алюминиевая ложка в идеальном состоянии, которую обнаружили в сапоге у бойца. Позже нашли еще одну. Достали и полусумок, на его обратной стороне которого даже остался кусочек газеты.

Ранее здесь были захоронения времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Предположительно поисковики подняли останки бойцов 9-й горнострелковой дивизии, погибших в боях за освобождение станицы в начале февраля 1943 года. В мае 1973 года часть останков была перенесена на центральный мемориал в Динской, а, как оказалось, другая часть осталась на прежнем месте. В первые два подняли 6 солдат, на третий день – 8, на четвертый еще 8.

Руководитель краеведческого отряда «Поиск» Владимир Балов сообщил, что поисковые работы завершены 15 декабря, границы захоронения установлены. Поисковики продолжат изучать архивные данные и опрашивать старожилов. Любая информация может помочь в установлении имен погибших воинов.

Позже найденные останки воинов перезахоронят. Поисковики предлагают сделать это 11 февраля – в день освобождения станицы Динской от фашистских захватчиков.

Отряд «Поиск» выражает благодарность за помощь в организации раскопок Олегу Стукалову и ООО «СПК-Юг».