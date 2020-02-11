В Динской неизвестные сняли решетки с ливневок

«В Динской с ливневых канализаций сняли решётки» – с таким сообщением обратились в редакцию «РВС» сегодня местные.

Они рассказали, что произошло это ночью по улице Солнечной на нескольких кварталах (пересечение с Сельской, Лесной, Индустриальной и Ломоносова).

В администрации Динского сельского поселения о проблеме знают. Там сказали, что полиция уже тоже в курсе. Сейчас пока установят временные ограждения.

Кто это сделал, предстоит выяснить правоохранителям. «РВС» отслеживает ход событий.