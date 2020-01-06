В Динской ночью ограбили автомобили

В Динской ночью ограбили автомобили

В Динской ночью ограбили автомобили

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16 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОграблениеОграбление в ДинскойОграбление в Динском рацонеПроисшествие

В ночь с 5 на 6 января в микрорайоне Спортивном Динской неизвестные ограбили нескольких машин. 

Об этом сообщили «РВС» подписчики в социальных сетях. 

Так, одна женщина написала, что окрыли ВАЗ 2107, вытащили все ценные вещи и аккумулятор. 

Другой мужчина подтвердил информацию, сообщив, что все это произошло с несколькими автомобилями, у которых нет сигнализации. 

У ещё одного человека, кроме аккумулятора, украли магнитофон. Пострадавший отметил, что у соседей из другого подъезда то же самое. 

Местные жители призывают быть бдительными! 

Журналист «РВС» запросила информацию в полиции Динского района. Подробности выясняются. 

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