В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун

В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун
Фото: activepass.cz

В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун

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В ходе рейда сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Динскому району проверили одну из местных саун.

При проведении оперативного мероприятия правоохранители задокументировали факт оказания интимных услуг в райцентре.

В заведении сотрудники полиции задержали трех девушек в возрасте 29, 32 и 42 лет, а также 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации занятия проституцией.

В отделе полиции в отношении задержанных были составлены административные материалы по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Занятие проституцией».

Санкции статьи предусматривают выплату административного штрафа.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Динскому району в отношении 54-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация занятия проституцией".

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Комментарии

сеня
сеня позавчера

Полицейские, небось, в контрольной закупке участвовали.

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8
Баян Ширянов
Баян Ширянов позавчера

Это что же за проститутки такие, 42 года - то???..Куда катимся?..

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1
я
я позавчера

Большая просьба, к сотрудникам правоохранительных органов, принять меры к подросткам, которые собираются каждые выходные после 23.00 на ракете в с. Красносельском, очень сильно шумят, включают музыку, так что слышит пол-округи, газуют на автомототрнспорте.

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0
ее
ее сеня позавчера

А ты откуда в теме?

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0
сеня
сеня Баян Ширянов позавчера

Знал бы ты сколько нашей ( Пластуновской) Соньке лет. А всё стоит, ежедневно, на своём месте. Правда, уже только пол-смены. До обеда и домой. Тяжеловато, наверное, уже.

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2
Пьер
Пьер вчера

Одна нормальная сауна была и то прикрыли!!!)))

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2
Таня
Таня вчера

Какая это сауна и кто эти проститутки?

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-1
Пушкин
Пушкин вчера

Дайте адрес!!

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1
ее
ее вчера

Да уж, а еще правовое государство " типа" в нашей стране. Плакать хочется после таких коментов. За страну обидно

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-1
Анна
Анна вчера

Да уж. А сколько их еще невыявленных...

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0
Анна
Анна Пушкин вчера

Поздняк! Придется тебе самооудовлетворяться...

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0
Люблю париться
Люблю париться Пьер вчера

Почему адреса нет ? Может знаешь ?

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0
Сурик Багдасар
Сурик Багдасар вчера

В любой бане или сауне есть тёлки. Это знают все. Проверенно лично.

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2
Равшан
Равшан Сурик Багдасар вчера

Да ну ....

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0
Сонка пластуновски
Сонка пластуновски Баян Ширянов 4 часа назад

праститу.. Баяни тиби ищо ванять,,,, дупло в этажи сауни тиби парвали)) и в кадыку вставили ванучи)) казлина

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1