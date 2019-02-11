В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун
В ходе рейда сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Динскому району проверили одну из местных саун.
При проведении оперативного мероприятия правоохранители задокументировали факт оказания интимных услуг в райцентре.
В заведении сотрудники полиции задержали трех девушек в возрасте 29, 32 и 42 лет, а также 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации занятия проституцией.
В отделе полиции в отношении задержанных были составлены административные материалы по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Занятие проституцией».
Санкции статьи предусматривают выплату административного штрафа.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Динскому району в отношении 54-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация занятия проституцией".
Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Комментарии
Полицейские, небось, в контрольной закупке участвовали.
Это что же за проститутки такие, 42 года - то???..Куда катимся?..
Большая просьба, к сотрудникам правоохранительных органов, принять меры к подросткам, которые собираются каждые выходные после 23.00 на ракете в с. Красносельском, очень сильно шумят, включают музыку, так что слышит пол-округи, газуют на автомототрнспорте.
А ты откуда в теме?
Знал бы ты сколько нашей ( Пластуновской) Соньке лет. А всё стоит, ежедневно, на своём месте. Правда, уже только пол-смены. До обеда и домой. Тяжеловато, наверное, уже.
Одна нормальная сауна была и то прикрыли!!!)))
Какая это сауна и кто эти проститутки?
Дайте адрес!!
Да уж, а еще правовое государство " типа" в нашей стране. Плакать хочется после таких коментов. За страну обидно
Да уж. А сколько их еще невыявленных...
Поздняк! Придется тебе самооудовлетворяться...
Почему адреса нет ? Может знаешь ?
В любой бане или сауне есть тёлки. Это знают все. Проверенно лично.
Да ну ....
праститу.. Баяни тиби ищо ванять,,,, дупло в этажи сауни тиби парвали)) и в кадыку вставили ванучи)) казлина