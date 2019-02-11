В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун

В ходе рейда сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Динскому району проверили одну из местных саун.

При проведении оперативного мероприятия правоохранители задокументировали факт оказания интимных услуг в райцентре.

В заведении сотрудники полиции задержали трех девушек в возрасте 29, 32 и 42 лет, а также 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации занятия проституцией.

В отделе полиции в отношении задержанных были составлены административные материалы по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Занятие проституцией».

Санкции статьи предусматривают выплату административного штрафа.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Динскому району в отношении 54-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация занятия проституцией".

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.