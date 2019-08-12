В Динской оборудовали места для пожилых больных

В Динской оборудовали места для пожилых больных
Фото: stopstarenie.info

В Динской оборудовали места для пожилых больных

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2 часа назад Гериатрические койкиГериатрический кабинетДинскаяДинской районМедицинская помощь пожилым

На базе круглосуточного стационара Динской центральной районной больницы появилось пять новых гериатрических коек. Они нужны для оказания медицинской помощи людям пожилого возраста.

«Теперь к ранее организованному в районной поликлинике гериатрическому кабинету присоединился стационарный этап оказания этого важного вида первичной специализированной медпомощи», – со ссылкой на региональный минздрав уточнила пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Там же прокомментировали, что гериатрические кабинеты – это профильное подразделение, где помимо всех специалистов, обследование и лечение проводит врач по заболеваниям пожилых людей.

Работа проведена в рамках национального проекта «Демография».

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