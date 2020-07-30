В Динской около десятка котят выбросили на голодную смерть (видео)

Уже не раз «РВС» писала о том, как люди спасли котят. Вспомним, в ДСНТ «Труд» динчанин достал хвостатого из высохшего колодца, а после этого еще один мужчина снял животное с крыши кафе.

Это могут быть не последние добрые истории. Есть еще несколько котят, которым сейчас требуется человеческая помощь. Рассказываем.

В редакцию «РВС» позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что в районе «Ударника», около моста, как ехать на кладбище, опять выкинули котят.

Обратившаяся дополнила, что делается это регулярно.

«Читаю у вас материалы про бродячих животных, но почему они становятся бездомными? Наш район уже устал от того, что люди постоянно здесь выбрасывают животных. На днях кто-то опять оставил у моста котят. У нас в каждом дворе уже по десятку таких. У меня двое, которых я осознанно взяла, остальные восемь приблудились. Сердце кровью обливается. Выброшенные животные хотят есть, но люди об этом не думают. Не грех таких выбрасывать? Которым пара месяцев, они ищут тепло. Ну постойте на рынке, предложите в добрые руки, это многие делают, я тоже делала, когда у меня кошки были не стерилизованные, носила на рынок, стояла, люди берут…» – рассказала динчанка.

Сегодня, 30 июля, котята еще там. Неравнодушные люди сделали для них домик, поставили миски. С малышами живет мама-кошка. Состояние хвостатых оставляет желать лучшего, сейчас им необходима любая помощь: потравить блох, накормить, обработать глазки, а еще лучше – забрать к себе домой и регулярно о них заботиться.

Находятся они на пересечении улиц Жлобы и Набережной у реки. Ориентир – остановка общественного транспорта и ГСП (см. карту). Распространение данной информации поможет быстрее найти дом котятам и маме кошке.

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