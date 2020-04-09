В Динской от столкновения машина въехала в забор жилого дома

В Динской от столкновения машина въехала в забор жилого дома

В Динской от столкновения машина въехала в забор жилого дома

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4 часа назад Газета РВСГИБДД Динского районаДинскаяДинской районНовости Динского района

7 апреля примерно в 17:35 в Динской произошло ДТП.

Водитель автомобиля ГАЗ-2217, двигался по  Пролетарской со стороны Коммунальной в сторону  Красной. На перекрестке с Октябрьской не уступил дорогу автомобилю "Хундай Терракан", который двигался по главной дороге. От столкновения ГАЗ въехал в забор жилого дома. 

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ГАЗ-2217,у нее закрытая черепно-мозговая травма.  Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

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