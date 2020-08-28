В Динской отец Иоанн освятил новое кладбище (фоторепортаж)

В Динской отец Иоанн освятил новое кладбище (фоторепортаж)

В Динской отец Иоанн освятил новое кладбище (фоторепортаж)

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16 часов назад Благочинный церквей Динского района отец ИоаннГазета РВСДинской районНовости Динского районаЧин освещения кладбища в Динской

Сегодня, 28 августа, в Динской освятили кладбище.

Чин совершил благочинный церквей Динского района отец Иоанн.

Напомним, ранее мы писали, что оно появится в конце улицы Шевченко за ООО «Кубаньмельпродукт». По дороге туда уже установлен указатель.

Территория огорожена, сейчас продолжаются работы по благоустройству. В дальнейшем здесь будут часовни, воинский мемориал, секторы традиционного и почетного захоронения, щебеночные проезды, площадки под мусорные контейнеры, парковка на 270 мест с асфальтобетонным покрытием, освещение и пост охраны.

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Комментарии

гость
гость 10 часов назад

Борода-то крашенная. Гламурненько.

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