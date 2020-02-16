В Динской открыли мемориальную доску памяти Николая Кондратенко

16 февраля Николаю Игнатовичу Кондратенко - российскому государственному и политическому деятелю, члену Совета Федерации, губернатору Краснодарского края, депутату Государственной думы четвертого созыва, Герою Труда Кубани и уроженцу станицы Пластуновской могло исполниться 80 лет. Николай Кондратенко скончался 23 ноября 2013 года в Краснодаре. К его юбилею было решено открыть мемориальную доску на входе в центр внешкольной работы станицы Динской — месте, где в советское время Николая Игнатович трудился на благо района.

На открытии мемориальной доски присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Динского района Евгений Пергун, заместитель председателя комитета законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орлов, художественный руководитель Кубанского казачьего хора и близкий друг Николая Игнатовича Виктор Захарченко, коллега Николая Кондратенко по работе в Динском райкоме Дисана Примак и сын государственного деятеля Алексей Кондратенко. Все они выступили перед собравшимися динчанами и общественными деятелями со словами признательности и бесконечного уважения к личности Николая Кондратенко. Каждый из них вспомнил ключевые моменты из жизни и работы Николая Игнатовича — будь то советское время, неспокойные 90-е или заря мирного времени нового тысячелетия.

Вениамин Кондратьев подчеркнул всю значимость и сложность проделанной Николаем Кондратенко работы по становлению Кубани после «лихих» 90-ых, его принципиальность, упорство и, самое главное, честность. Николай Игнатович был самым настоящим народным политиком, который всегда в первую очередь думал о своих соотечественниках и порой шел наперекор руководству, дабы устроить лучшую жизнь для жителей Кубани.

После того, как почтенные гости открыли мемориальную доску, все собравшиеся возложили к ней цветы и почтили память земляка Николая Кондратенко.



