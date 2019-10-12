В Динской отметили День кубанского казачества

12 октября в Динской прошло торжественное празднование Дня кубанского казачества. В этом году ККВ празднует 323-ю годовщину.

В Динскую прибыли казаки Екатеринодарского отдела, Горячего Ключа, Северского и Усть-Лабинского районов. Руководил парадом атаман Екатеринодарского отдела Виктор Светличный. После торжественного построения, состоялась общая молитва. Приветствовали казаков заместители глав поселений и священники. По окончанию торжественной части, парад выдвинулся на фонтанную площадь, которая была тематически украшена - инсталяция куреня, саманные хаты, выставка прикладного искусства, полевая кухня. На сцене фонтанной площади выступали творческие коллективы, исполняя казачьи песни и танцы.