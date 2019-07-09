В Динской отметили День семьи, любви и верности (фото)

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. В Динском районе весь день проходили мероприятия для семей поселений.

В станице Динской на фонтанной площади прошел праздничный концерт. По всей территории были расположены тематические площадки для детей, сувенирные лавки и фотозоны. В начале мероприятия заместитель главы Динского района Владимир Зыба поздравил всех собравшихся и наградил лучшие семьи района ценными подарками. Были как те пары, которые прожили очень много лет вместе, так и те, которые связали себя узами брака не так давно, но уже успели добиться чего-то сообща. Решением Министерства труда и социального развития Краснодарского края одна из семей станицы Старомышастовской удостоилась награждения российской общественной медалью «За любовь и верность». Это семья Горлач - Николай Григорьевич и Нелли Николаевна прожили в браке 50 лет. Николай Григорьевич работал механизатором в колхозе «3аветы Ленина», получил звание ветерана труда. А Нелли Николаевна последние 25 лет являлась участницей народного хора «Кубанская песня». После награждения состоялся праздничный концерт.















