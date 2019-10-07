В Динской отметят День кубанского казачества

12 октября в Динской состоится торжественное мероприятие, посвященное 323 годовщине со Дня образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества.

Программа праздника

11.00 – парад казаков Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска (построение напротив администрации Динского района).

13.00 – массовые гулянья в честь Дня образования Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества, праздничный концерт творческих коллективов муниципальных образований Екатеринодарского отдела (на фонтанной площади).



Приглашаются все желающие!