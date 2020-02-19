Пациенты пришли на флюорографию, но пройти обследование не смогли

Кабинет флюорографии в динской поликлинике должен был работать с 8.00, люди пришли, выстроились в очередь, но пройти обследование никто не смог, врач не явился.

Такую историю, произошедшую в начале февраля, нам рассказал подписчик. “Придется идти в другой день”, – заключил он.

В Динской ЦРБ нам ответили, что в тот день проводились электротехнические работы, и из-за этого в Динской районной поликлинике не работал флюорографический кабинет.

“Необходимость проведения этих работ возникла накануне вечером. Данные виды кабинетов оснащены медицинским оборудованием, крайне чувствительным к перепадам напряжения в сети. В целях предотвращения выхода из строя аппарата на длительный срок было принято решение о ремонте электросети”, – объяснил ситуацию исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев.

Он утверждает: пациентов, планировавших пройти обследование в этот день, оповестить по телефону не представлялось возможным. Связано это с тем, что флюорография относится к скрининговым методам обследования, предварительная запись на которые не проводится, а значит, контактные данные пациентов не собираются.

“Администрация больницы приносит извинения за доставленные неудобства”, – подытожил исполняющий обязанности главного врача.