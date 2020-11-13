В Динской по улице Дружбы неделю течет вода

В течение недели на улице Дружбы в станице Динской течет вода. Как рассказали нам жители, в этом месте проходит общая труба. Они неоднократно обращались в "Динком "Тепло", лично ходили в абонентский отдел и оставляли заявку. Но до сих пор течь никто не устранил. Неделя подходит к концу, результата нет.

Мы созвонились с начальником МУП "Динком "Тепло" Евгением Ивченко. Он подтвердил наличие заявки и сказал, что были более серьезные аварии и рабочие занимались их устранением. До конца недели должны ликвидировать прорыв.