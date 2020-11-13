В Динской по улице Дружбы неделю течет вода
В течение недели на улице Дружбы в станице Динской течет вода. Как рассказали нам жители, в этом месте проходит общая труба. Они неоднократно обращались в "Динком "Тепло", лично ходили в абонентский отдел и оставляли заявку. Но до сих пор течь никто не устранил. Неделя подходит к концу, результата нет.
Мы созвонились с начальником МУП "Динком "Тепло" Евгением Ивченко. Он подтвердил наличие заявки и сказал, что были более серьезные аварии и рабочие занимались их устранением. До конца недели должны ликвидировать прорыв.
Комментарии
Им некогда,делают шабашку на Первомайской!!!
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