В Динской по дороге загорелся автомобиль (видео)

Вчера, 16 сентября, в восьмом часу утра на Красной в Динской загорелась “Газель”.

По информации Росгвардии, во время патрулирования прапорщик полиции Андрей Муравьев и старший сержант полиции Ариф Кононыкин увидели на дороге автомобиль, под капотом которого произошло возгорание. Сотрудники сообщили о случившемся в противопожарную службу, а сами помогли водителю справиться с пламенем с помощью огнетушителя.

Ликвидировал возгорание пожарный расчет. Как сообщили специалисты, причина им неизвестна.

Пояснили это тем, что все ситуации, которые происходят во время движения транспортного средства – это ДТП. В связи с этим, материалы проверки были направлены в ОМВД по Динскому району.

Однако и в ОМВД, и в ГИБДД отметили, что данное происшествие у них зарегистрировано не было.