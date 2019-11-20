В Динской по улице Красной загорелась «Газель»

20 ноября примерно в 8 часов 20 минут по улице Красной в Динской в районе ГИБДД загорелся автомобиль.

По сообщениям очевидцев, горела «Газель». Причиной возгорания стало короткое замыкание.

- Произошло замыкание, водитель сразу покинул автомобиль, затем произошел хлопок и машина загорелась, - рассказал нам очевидец. Другие водители бросились на помощь, начали тушить авто с помощью огнетушителей. На место происшествия прибыл пожарный расчет.

«Газель» потушили, никто не пострадал.

Напомним, два месяца назад в Динской в результате ДТП загорелся автомобиль.