В Динской на улице Мира отремонтируют освещение

В Динской на улице Мира отремонтируют освещение

В Динской на улице Мира отремонтируют освещение

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4 дня назад ДинскаяДинской районУличное освещение

О проблеме с освещением улицы Мира в Динской в редакцию «РВС» сообщили  динчане. «Фонари у нас не горят, ходить по улице  в темное время суток страшно – ничего не видно. Когда уже у нас наведут порядок?»

В администрации района так прокомментировали данный вопрос:

«Для устранения аварийной ситуации на улице Мира в станице Динской сначала необходимо произвести отключение на трансформаторной подстанции, которая является собственностью сахарного завода. Администрация Динского сельского поселения обратилась к собственнику, который произведет отключение 24 декабря, после чего ООО «Энергия» по договору с администрацией начнет восстановительные работы». 

                                                                                       

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