В Динской почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чечне

11 декабря представители Динского отделения общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", члены Совета молодых депутатов Динского района, молодежь, родные и близкие участников локальных конфликтов возложили цветы и венки к памятному знаку Воинам, погибшим в Чеченской республике.

Напомним, в этот день в 1994 году началась 1-я Чеченская война, которая длилась с декабря 1994 по август 1996 года.