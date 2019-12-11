В Динской почтили память погибшим на войне в Чечне

11 декабря – День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне.

С момента начала той войны прошло 25 лет. Сегодня по всей стране проходят мероприятия, на которых чтут память воинам, отдавших свои жизни при выполнении боевых задач в Чеченской Республике.

В Динской по этому поводу прошел митинг «Память хранят живые». Десятки школьников, студентов, взрослых и пенсионеров собрались у мемориального комплекса с цветами.



Первым выступил заместитель главы Динского района Владимир Колбасин.

«Особый отголосок эта памятная дата находит в сердцах ребят, прошедших войну. Сегодня здесь, у памятника войнам-интернационалистам, собрались участники тех событий, жены, матери, сестры и дети погибших в этой горячей точке. На Чеченской войне воевали простые рабоче-крестьянские мальчишки. Кто-то выжил, многих возвратили назад в гробах. По официальным данным, более 1000 человек убиты и 2500 ранены. Реально же погибло более 4 тысяч...» – отметил он. На мероприятии был заместитель военного комиссара Динского района Александр Осадчий. Он подчеркнул, что Россия воевала с международным терроризмом, который пытался оторвать часть нашей территории, посеять в стране хаос.



«Сегодня мы вспоминаем ребят, не вернувшихся с той войны. Они честно выполнили свой конституционный долг. Вечная им память. Молодому поколению – светлого будущего и мирного неба», – пожелал Александр Осадчий.

С речью выступил и председатель Динского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Иван Щеглов. Он выразил благодарность и поклонился матерям «за воспитание достойных защитников страны».



Председатель Совета солдатских матерей Вера Чепикова рассказала, что в Динском районе проживает 950 человек, которые воевали и вернулись домой. Но по официальным данным, их 750, остальные 200 пока не имеют удостоверения. Муниципалитет – самый большой по численности погибших солдат – их 18 человек.

На митинге присутствовали председатель Динского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Николаевна Прокопова и

благочинный Динского района, настоятель храма Святой Троицы, протоиерей отец Иоанн Лапко.

«Такие исторические события на душе и на сердце всегда оставляют самые страшные рубцы, и эти рубцы не заживают ни у кого», – отметил он.

Все выступающие обращались к молодому поколению и призывали учить историю, любить страну и быть ее патриотами.

В конце митинга все присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.



