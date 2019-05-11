В Динской подвели итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Отделом МВД России по Динскому району совместно с Общественным советом проводился районный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», приуроченный к предстоящему празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.

Желающим предлагалось изготовить тематическую подделку.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Динскому району, все поступившие работы 6 мая 2019 года были оценены, и по решению жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции и председатель Общественного совета при Отделе, выбрана наилучшая работа ученицы 1 «Г» класса АОУ СОШ № 4им. Г.К. Жукова Ушаковой Анжелики.