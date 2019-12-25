В Динской полицейский заправлял личные машины за бюджетные деньги

В Динском районе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника ОМВД России по Динскому району. Он являлся ответственным за отпуск бензина.

Районная прокуратура в июле проводила проверку и установила, что кроме служебных машин, на одной из АЗС в Динской за бюджетные средства заправлялись также личные автомобили сотрудников и другие: Infiniti FX 35, Mercedes-Benz и BMW Х3, принадлежащие людям, которые никакого отношения к полиции не имеют.

По предварительным данным, полицейский похитил топливо более чем на 17 тыс. рублей.

Сейчас ведется проверка.

«Вина полицейского будет установлена судом по результатам расследования уголовного дела», - сообщили «РВС» в прокуратуре Динского района.